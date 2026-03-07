Флорист раскрыл секрет идеального букета на 8 Марта

Выбирая женщине цветы на 8 Марта, нужно ориентироваться на ее индивидуальность и вкус, а подсказкой может стать заставка на ее телефоне, рассказала флорист, владелица салона цветов «Цветочки да ягодки» Наталья Ивашина. Секретом, как подобрать женщине цветы к празднику, она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

При выборе букета эксперт посоветовала использовать кустовые виды цветов, потому что они смотрятся объемнее и есть возможность комбинировать их с другими видами. Кроме того, добавила она, такой букет будет радовать обладательницу дольше. Для мамы и бабушки лучше всего подойдут сборные букеты и композиции: их хочется разглядывать, а кто-то задумывается в следующем сезоне вырастить подобные на своих участках, добавила флорист.

«Каждая девушка индивидуальна, и самый красноречивый букет — это букет, который ассоциируется с ней. Более воздушная и легкая? Подойдут нежно-розовая гвоздика, гипсофила или матрикария. Жизнерадостная и веселая? Сборный яркий букет из ирисов, разноцветных тюльпанов и нарциссов. Сложная и творческая? Используйте в оформлении букета нетипичные формы и добавьте экзотические цветы как акцент, например, протею и эвкалипт. Обычно тот букет, который она хочет, часто стоит на заставке ее телефона», — посоветовала Ивашина.

Также флорист рассказала, что сейчас идет тенденция на букеты из гипсофилы: он долго стоит, а после высыхания из него можно сделать ароматное саше для гардероба. Также растет популярность красиво оформленных корзин и букетов из сладостей, фруктов и игристого, подсказала собеседница «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что стоимость цветов в крупных торговых сетях России перед Международным женским днем снизилась на 22,3 процента. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.