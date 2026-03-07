Названа самая модная вещь в гардеробе на осень и зиму

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самую модную вещь в гардеробе на осень и зиму. Пост появился в его Telegram-канале.

Эксперт разместил снимки моделей, которые дефилировали на показах брендов Hui, Zomer, Conner Ives, Etro, Marine Serre и других. Их образы объединяла одна и та же деталь — шелковый платок. По словам специалиста, данный аксессуар или его имитация станет популярен в будущем сезоне.

«Шелковый платок или его имитация укрепил свои позиции с прошлого года и стал чуть ли не ключевым элементом многих коллекций», — пояснил он.

В феврале россиян призвали носить четыре верха одновременно. Стилист Александр Рогов заявил, что грядущей весной популярной вновь будет многослойность.