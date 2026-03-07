«Деревянная». Никола Пельтц повторила образ Изабеллы Росселлини

Модель Николу Пельтц раскритиковали за деревянную игру в образе Изабеллы Росселлини. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

31-летняя Никола Пельтц появилась в финальном эпизоде сериала «Красота» с Эштоном Кутчером в главной роли. Модель сыграла Фрэнни — жены его персонажа, которую играет 73-летняя Росселлини. В сцене Никола Пельтц появляется в топе-колье из камней на голое тело, повторив образе Изабеллы Росселлини в фильме 1992 года. Однако поклонники не оценили актерские данные модели и назвали ее «плоской» и «деревянной».

Несколько недель назад сын дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм публично поздравил супругу с Днем святого Валентина и опубликовал фото, на котором они прижимались друг к другу. Повар был запечатлен полуобнаженным, а его жена предстала в белом топе и очках.

20 января Бруклин Бекхэм опубликовал серию Stories, в которых обвинил своих родителей в чрезмерном контроле. Он также заявил, что родственники всячески пытались испортить его отношения с возлюбленной Николой Пельтц-Бекхэм.