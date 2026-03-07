Ксения Собчак высказалась о своей «прайм эре» в стиле

Журналистка Ксения Собчак заявила, что часто подбирает образы для выхода в свет самостоятельно. Ее слова передает корреспондент «Газеты.Ru» с конкурса красоты «Мисс БРИКС».

© РИА Новости

Отвечая на вопрос журналиста о своей «прайм эре» в стиле, Собчак отметила, что всегда интересовалась модой. Также она напомнила, что несколько лет была редактором глянцевого журнала.

«Будет нескромно звучать, но я всегда как-то любила моду и стиль. Семь лет возглавляла один из главных модных журналов России под названием "L'Oficciel", была главным редактором. И мой роман с модой, он очень давно. Другое дело, что, конечно же, что я работала за свою жизнь с разными людьми, разными стилистами. И это всегда совместная работа и разное настроение, в котором ты себя видишь», — заявила журналистка.

Она также отметила, что последние несколько лет увлечена минимализмом.

«Сейчас совершенно другой период. Он уже длится, мне кажется, второй или третий год. Многие вещи я выбираю сама. Я купила костюм Jacquemus, просто зайдя в какой-то магазин в Куршавеле», — поделилась Собчак.

БРИКС 2026 стал первым в истории конкурсом красоты среди стран BRICS. Он проходит в Казани. В нем приняли участие девушки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Индонезии, Кубы, Боливии, Беларуси, Узбекистана, Малайзии, Казахстана, Уганды, Таиланда, Нигерии и Вьетнама.