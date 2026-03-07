Как добавить в свой образ многословность, воротники и декорирование

Венеция всегда была городом масок, бархата и театральной утонченности. Сегодня ее стиль возвращается на подиумы и в бутики, но в обновленном, современном прочтении.

© Freepik

Главное в этом тренде — не столько прямое копирование исторических костюмов, сколько перенос чувственности и театральности в повседневность: многословность деталей, выразительные воротники и богато продуманное декорирование. Стилист Юлия Никифорова рассказала про тренд и его применение в жизни.

Что значит «многословность»?

В контексте моды это не о словах, а о насыщенности: множество слоев, фактур, узоров и украшений, которые вместе создают одну сложную историю образа.

«Это рюши и складки, аппликации и кружево, разные виды вышивки в одной вещи. Многословность — про избыточность, которая читается как роскошь, а не как перегруз, если соблюдать чувство меры», — обращает внимание стилист.

Главный акцент

Венецианская эстетика делает воротник главным акцентом. Высокая стойка, жабо, съемные острые и фигурные воротники, сложные кружевные манжеты — все это возвращается.

«Современный прием: воротник — центральный элемент, а остальное — более спокойное. Съемные воротники из кружева или шелка дают свободу: один аксессуар трансформирует рубашку, водолазку или платье за минуту», — говорит Юлия.

Основные приемы

Вышивка золотой нитью, жемчуг, пайетки, бархатные аппликации и металлические люверсы — приемы, которые делают вещь «венецианской».

«Но важно качество и смысл: ручная вышивка и плотная фактура смотрятся дороже, чем случайный декор», — акцентирует внимание Юлия.

Современные дизайнеры смешивают традиционные техники с минималистичными формами, чтобы вещи были носимы в городе.

Не забываем про палитру и ткани

Глубокие драгоценные оттенки — изумруд, бордо, сапфир и индиго — соседствуют с классическим черным, слоновой костью и золотом.

«Ткани — бархат, дамаск, тафта, шелк, плотное кружево и твид с металлизированными нитями», — объясняет эксперт.

Контраст матового и блестящего создает нужную драматичность.

Как носить в реальной жизни

Один главный акцент: если у вас пышный воротник или расшитое платье, остальное держите простым — прямые брюки, минималистичные сапоги.

Миксуйте с современными базовыми вещами: бархатный жакет прекрасно смотрится с джинсами и грубыми ботинками.

Слои работают лучше, чем одна громоздкая вещь: легкая накидка, жилет и рубашка с воротником создают глубину без переутомления.

Играйтесь с масштабом: крупная вышивка на верхе + лаконичная юбка карандаш уравновешивают образ.

Баланс украшений: если ткань инкрустирована, оставьте украшения сдержанными — тонкое кольцо или сет из маленьких серег.

Когда надеть

Венецианский стиль идеален для торжественного ужина, театра, праздничного вечера или свидания, когда хочется драматичности.

«Но при правильной адаптации — и для городской прогулки: шелковый платок с бархатным пальто или кружевной воротник на рубашке под джинсы добавят характер без костюмности», — резюмирует стилист.

По возможности выбирайте вещи с ручной вышивкой от небольших мастерских или обновляйте винтаж. Ремесленные техники — драгоценный ресурс, и их поддержка — часть философии венецианского возвращения.

Венецианская мода возвращается как приглашение к выразительности: многословность деталей, выразительные воротники и тщательное декорирование — все это дает возможность рассказать о себе иначе. Главное — не бояться драматичности, но держать баланс: одна сильная деталь и хорошая посадка = современная, элегантная и по венециански роскошная история в вашем гардеробе.