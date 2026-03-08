Дочь певца Маликова похвасталась фигурой в велосипедках

Дочь певца Дмитрия Маликова, бизнесвумен Стефания Маликова, снялась на тренировке на фоне критики фигуры. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Стефания Маликова позировала в голубом топе и велосипедках. Бизнесвумен выполняла упражнения на все группы мышц в спортзале загородного дома. Волосы при этом она собрала в хвост и отказалась от макияжа.

В ноябре Стефанию Маликову заподозрили в анорексии. Причиной стал ролик, снятый во время тренировки девушки: на видео у Маликовой отчетливо выделяются накачанные мышцы рук и пресса. Super. ru отмечает, что не все поклонники оценили спортивную форму девушки. В сети высказали предположения о ее возможном расстройстве пищевого поведения, заметив «выпирающие кости» Маликовой.

Стефания Маликова является дипломированным журналистом-международником, она окончила МГИМО в 2021 году, но по специальности не работает. В 2020 году Маликова объявила о запуске своего бренда одежды — DressByStesha, а через два года открыла бутик в центре Москвы, осуществив «самую большую мечту».