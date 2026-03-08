Ксения Собчак пришла на афтепати в жакете на голое тело

Журналистка Ксения Собчак посетила афетпати конкурса красоты БРИКС в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Ксения Собчак предпочла для выхода синий жакет, который надела без бюстгальтера, прямые брюки и кожаные сапоги с квадратным мысом. Образ журналистка дополнила коричневой сумкой из замши Kelly от бренда Hermes. Стоимость изделия начинается от 3,5 миллионов рублей. Волосы Собчак уложила в аккуратный низкий пучок и сделала вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

Конкурс «Мисс БРИКС — 2026» состоялся в Казани. Всего за звание самой красивой девушки соревновались представительницы 17 стран — Бразилии, России, Индии, Китая, стран Африки, Ближнего Востока и других регионов мира.

Церемония закрытия конкурса проходит с участием Димы Билана, Клавы Коки, L'One, JONY и других звезд. Гостями события стали Ксения Собчак, Ольга Бузова, Ханна, Нюша, Ольга Серябкина, Сердар Камбаров, Эльдар Джарахов и Елена Крыгина. Ведущие шоу — Яна Чурикова и Вячеслав Макаров.