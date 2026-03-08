Вера Брежнева выложила фото без макияжа и в халате

Певица Вера Брежнева без макияжа и укладки снялась в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

44-летняя Вера Брежнева позировала в белом халате, отказавшись от макияжа и укладки. Певица показала свой номер в отеле, а также балкон с видом на Эйфелеву башню. В кадре артистка танцевала, улыбалась и наслаждалась солнечной погодой.

В декабре Вера Брежнева подвела итоги года и показала коллажи с фото, сделанными в каждом месяце. На одном из кадров поп-исполнительница позировала в черном лифе бикини в бассейне. Певица была запечатлена с собранными в пучок волосами и без макияжа. На другом фото артистка стояла в золотом топе в стразах и розовой объемной накидке. Она также выложила фото украшенной елки и свое селфи на улице.

До этого Вера Брежнева продемонстрировала фигуру в красном облегающем платье с длинными рукавами. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж.