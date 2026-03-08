Возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась с обнаженной грудью для глянца

Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, снялась топлес. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

27-летняя Виттория Черетти снялась для обложек журнала Pop Magazine. На одном из кадров супермодель позировала, прикрыв обнаженную грудь руками. Манекенщица была одета в белый воротник и кожаный низ. Звезде подиумов сделали макияж с розовыми тенями , тушью и блестящей помадой. Виттории Черетти также уложили распущенные волосы в легкие локоны.

© Газета.Ru

В феврале супермодель вышла на публику в черном кружевном прозрачном мини-платье, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к наряду пушистую сумку в тон, босоножки на каблуках и серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.

В декабре Виттория Черетти выложила в личном блоге снимок, где предстала в черном кружевном прозрачном топе, под который не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу такие же лосины и юбку-миди в тон. Манекенщица завершила наряд часами, браслетом, кольцами и ожерельем. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на борту частного самолета.