Экс-жена миллиардера и Оксана Самойлова снялись в микроплатье и чулках

Бывшая жена миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова появилась на публике в микроплатье и чулках с блогершей Оксаной Самойловой. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Перминова показала фото, сделанное во время ее пребывания в Париже. Модель была запечатлена с Оксаной Самойловой, возлюбленным Тарасом Романовым и друзьями. Манекенщица позировала в черном ультракоротком платье, кожаной куртке, чулках и туфлях. Оксана Самойлова предпочла черную футболку, кожаные шорты, сапоги, массивные цепи и солнцезащитные очки.

Накануне Елена Перминова опубликовала в личном блоге фото, где была запечатлена в темно-коричневом облегающем топе, который сочетала с бежевой кожаной юбкой-миди с аппликацией в виде цветка и мюлями. Модель позировала перед камерой с уложенными в легкие локоны волосами и макияжем с черной тушью, румянами и помадой. В таком образе манекенщица посетила показ бренда Mugler, который прошел в Париже.

До этого Елена Перминова показала фигуру в золотом платье с разрезом до бедра, которое было украшено стразами. Модель также надела коричневое пальто с меховой отделкой и атласные шоколадные туфли на каблуках.