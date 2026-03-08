Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева снялась в купальнике и рассказала о своей поездке в Танзанию. Знаменитость выложила пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Настя Ивлеева была запечатлена в розовом слитном купальнике с декольте. Блогерша стояла в реке с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Телеведущая рассказала, что ее путешествие в Танзанию было непростым.

«Со мной случилась Танзания, где я ела землю, пила из лужи, попробовала все потроха, сырое мясо, бабуина, кровь и так далее! Я надеюсь, скоро вы это и сами увидите. Я пошла пить таблетку от глистов, а с вас лайк!» — написала под фото знаменитость.

До этого Ивлеева, путешествующая по Африке, рассказала в Telegram о проблемах со здоровьем.

Она призналась, что обгорела на солнце: ее лицо покраснело и опухло. Ивлеева не стала скрывать, что не использовала средства защиты SPF, но она считает это обычным для путешественников. По ее словам, даже команда «Орла и Решки» редко брала с собой аптечку.

«Мы всегда на что-то натыкались, ранились и искали ближайшую аптеку», — отметила она.

В Эфиопии Ивлеева также попробовала местное пиво, показавшееся ей необычным.