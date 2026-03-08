Дочь Гвинет Пэлтроу снялась в полурасстегнутой рубашке

Дочь голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин показала фигуру в полурасстегнутой рубашке. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

21-летняя Эппл Мартин стала лицом нового выпуска журнала Perfect Magazine. Дочь Гвинет Пэлтроу позировала на обложке в полурасстегнутой голубой рубашке и черных коротких шортах. Девушка предстала перед камерой с макияжем с черной подводкой и уложенными в локоны волосами. На других фото она была запечатлена в белом бюстгальтере и черной юбке, джинсовой куртке и черных трусах, футболке и джинсах.

© Газета.Ru

Недавно Гвинет Пэлтроу вместе с дочерью Эппл Мартин и сыном Мозесом Мартином посетила премьеру фильма «Марти Великолепный». Актриса позировала перед фотографами в черном платье с разрезом до бедра и туфлях на каблуках. Артистка предстала на мероприятии с уложенными волосами и макияжем с красной помадой. 21-летняя Эппл Мартин вышла в свет в черном макси-платье Calvin Klein, в котором ее мать представляла фильм «Эмма» в 1996 году.

Позже Эппл Мартин опровергла в Instagram слухи о том, что ее исключили из школы за то, что она издевалась над одноклассницей.