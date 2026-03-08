Дочь певицы Мадонны вышла на публику в платье с голыми ягодицами

Дочь певицы Мадонны, артистка Лурдес Леон, продемонстрировала фигуру в платье с прозрачной юбкой. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

29-летняя Лурдес Леон посетила показ новой коллекции дизайнера Анн Демельмейстер, который состоялся 7 марта в рамках Недели моды в Париже. Для выхода на публику дочь Мадонны предпочла черное платье с корсетом, украшенным заклепками, и прозрачной юбкой. Певица также надела стринги в тон и ботинки. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

© Газета.Ru

В январе 2025 года Лурдес Леон пришла на показ бренда Saint Laurent в Париже. Дочь Мадонны позировала перед фотографами в черном прозрачном комбинезоне из кружева, под который не стала надевать бюстгальтер. Певица добавила к наряду кожаный плащ, босоножки на каблуках, массивные золотые браслеты, серьги-кольца и цепочку с кулоном. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

Мадонна родила дочь от кубинского спортсмена Карлоса Леона, а через год рассталась с ним. Лурдес Чикконе-Леон училась в Мичиганском университете, а потом перевелась в танцевальную консерваторию SUNY Purchase. В интервью Vogue она говорила, что не считает себя бездарным богатым ребенком, которому все дали. Девушка признавалась, что мать воспитывала ее в строгости и постоянно контролировала, а также долгое время запрещала смотреть телевизор.