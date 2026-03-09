Лучшие средства для роста длинных и густых ресниц

Устали от коротких и тонких ресниц? Пришло время попробовать сыворотки для их роста. Они предназначены для питания ресниц, в результате чего волоски становятся гуще, пышнее и длиннее. Такими сыворотками пользуются знаменитости и их рекомендуют визажисты.

© Just Talks

Помогают ли сыворотки для роста ресниц?

Хотя может возникнуть соблазн списать сыворотки для ресниц на очередной тренд, существуют формулы, которые действительно работают.

“Цикл роста наших ресниц длится около трех месяцев”, - говорит Нима Поуриан, основатель бренда UKLash. “На стадии роста наши клетки быстро делятся, создавая рост новых волос; на переходной стадии волосы прекращают расти и отсоединяются от кровоснабжения организма, а на последней стадии мы имеем уже полностью сформированные волоски, в то время как под ними начинают расти новые”.

Насыщенные витаминами и питательными веществами, сыворотки для ресниц действуют на всех стадиях роста: от укрепления и питания существующих волосков до стимулирования их роста и уменьшения выпадения.

Безопасны ли сыворотки для ресниц?

Всегда читайте этикетку. Сыворотки для ресниц изготавливаются с использованием натуральных ингредиентов, которые, теоретически, должны быть абсолютно безопасными. Они также разрабатываются как гипоаллергенные.

“Очень редко у кого-то возникает реакция”, - подтверждает Поуриан. “Если вы беспокоитесь, сначала поговорите с врачом, особенно если вы беременны, кормите грудью или у вас есть какие-либо другие заболевания. Если после нанесения вы почувствуете раздражение, покраснение или зуд вокруг глаз, немедленно прекратите использование продукта и обратитесь к специалисту”.

Можно ли использовать сыворотку для ресниц каждый день?

Теоретически, да. Но, как и любым косметическим средством, злоупотреблять ими не стоит. Большинство брендов рекомендуют использовать сыворотку один раз в день в течение 12 недель для достижения желаемого результата, после чего вы можете перейти в режим “поддержания”, при котором наносите средство два-три раза в неделю.

“После достижения желаемого результата нет необходимости использовать их каждый день”, - говорит Поуриан. “Это может привести к более быстрому выпадению ресниц”.

Можно ли наносить тушь поверх сыворотки для ресниц?

Это звучит как обман, но сыворотки для ресниц на самом деле не наносятся на сами ресницы, а скорее на веки, как подводка, поэтому тушь для ресниц можно наносить после использования сыворотки.

“Сначала дайте сыворотке высохнуть, а затем наносите поверх нее другие средства, поскольку некоторые продукты, например, на масляной основе, могут препятствовать правильному проникновению сыворотки и ее впитыванию”, - говорит Поуриан.

Что купить?

СЫВОРОТКА ДЛЯ РОСТА РЕСНИЦ OBAGI nu-cil eyelash enhancing serum

Сыворотка доставляет необходимые питательные вещества к фолликулам во время фазы роста ресниц, ускоряя их удлинение. Более того, она придает объем благодаря смеси липидов, биотина и кератина, что делает средство идеальным для ухода за истонченными, ломкими ресницами.

Кондиционер для ресниц RevitaLash Cosmetics

Благодаря комплексу биопептинов и богатому антиоксидантами зеленому чаю, средство усиливает рост волос и делает ресницы гуще, одновременно защищая их от воздействия окружающей среды.

Сыворотка для роста ресниц Olaplex Lashbond Building Serum

Эта сыворотка восстанавливает, защищает и укрепляет ресницы. Формула совместима с наращиванием ресниц, поэтому может питать ваши натуральные ресницы, не ставя под угрозу долговечность наращивания.

Сыворотка для роста ресниц GrandeLASH-MD Lash Enhancing Serum

Обладательницам тонких ресниц понравится формула этой сыворотки. Легкий раствор гиалуроновой кислоты не вызывает раздражения и идеально подходит для тех, кто носит контактные линзы.

Сыворотка для роста ресниц и бровей PUSY GROW BOOSTER

В составе формулы: кератин, аргановое масло, витамин Е, пантенол, протеины пшеницы и гиалуроновая кислота. Все эти компоненты помогают ухаживать за волосками и восстанавливать их после салонных процедур.