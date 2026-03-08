Валя Карнавал выложила фото в облегающем топе и микрошортах

Блогерша и певица Валя Карнавал продемонстрировала фигуру в микрошортах. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

24-летняя Валя Карнавал стояла перед камерой в красном облегающем топе, который сочетала с черными микрошортами. Блогерша была запечатлена с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками, тенями и матовой помадой.

В январе Валя Карнавал снялась для рекламы своего бренда одежды. Блогерша показала фигуру в розовом нижнем белье из трикотажа. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж с румянами. Поклонники восхитились фигурой знаменитости.

«Статуэтка», «Шикарная фигура», «Очень красивая», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Недавно Валя Карнавал в беседе с kp.ru рассказала о своем раннем творчестве.

Блогерша призналась, что ее первый ролик был шуточным. Как знаменитость отметила, ранние работы не принесли ей популярности. Валя Карнавал долго трудилась ради продвижения и успеха. После восьмидесятого или сотого видео блогершу начали узнавать.