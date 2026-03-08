Нара Баптиста снялась в крошечном бикини на пляже

Девушка французского актера Венсана Касселя Нара Баптиста показала фигуру в купальнике. Она поделилась снимками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

29-летняя Нара Баптиста позировала перед камерой в темно-синем крошечном бикини, которое дополнила белым платком на голову. Модель также надела золотой массивный браслет. Манекенщица предстала в кадре без косметики. Знаменитость была запечатлена на пляже на фоне пальм.

© Газета.Ru

В феврале Нара Баптиста показала фигуру в крошечном топе со стразами на груди, который сочетала с белой ультракороткой юбкой и неоновыми босоножками на каблуках. Модель примерила розовый парик со стрижкой. Манекенщица также сделала макияж с черными стрелками и блеском для губ. В таком наряде знаменитость отправилась на карнавал в Рио-де-Жанейро.

Слухи об отношениях Касселя с молодой моделью появились еще в 2023 году. В сети раскритиковали актера за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако влюбленные не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что чувства артиста скоро пройдут и он расстанется с Баптистой, однако этого не произошло.