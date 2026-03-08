Юлия Высоцкая поделилась кадрами в халате без макияжа

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая снялась без косметики. Знаменитость опубликовала видеоролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

52-летняя Юлия Высоцкая сидела перед зеркалом в белом халате и черных тапках. Актриса позировала с распущенными волосами без укладки и без макияжа. Телеведущая была запечатлена с бокалом в руках во время укладки.

© Газета.Ru

«Цветем», — подписала ролик знаменитость.

В декабре Юлия Высоцкая и Юра Борисов посетили вечеринку журнала Hello! и певца Димы Билана. Актеры встретились на ковровой дорожке светского мероприятия. Артистка была рада увидеть коллегу, поэтому крепко обняла его на публике. Знаменитости получили в этот вечер награду за лучший актерский дуэт года.

Высоцкая позировала перед фотографами в черном платье в горошек, а Борисов предстал в костюме и рубашке в тон.

До этого Юлия Высоцкая выложила видео, где предстала перед камерой в жакете, белом топе и черной мини-юбке. Актриса также надела колготки и туфли на каблуках. Телеведущая была запечатлена с уложенными волосами и макияжем.