Алеся Кафельникова вышла на подиум в платье с экстремальным разрезом

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, появилась на публике в платье с экстремальным разрезом. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Алеся Кафельникова приняла участие в показе новой коллекции бренда Vivienne Westwood. Модель вышла на подиум в бежево-коричневом платье с разрезом до бедра, кардигане и сапогах. Манекенщица также надела массивные серьги и цепочку с кулоном. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками, синими тенями и бежевой помадой.

© Газета.Ru

В январе Алеся Кафельникова впервые начала сотрудничать с международным брендом Estee Lauder. Модель стала героиней новой рекламной кампании марки. На фото манекенщица предстала в белом наряде с глубоким декольте и золотых каффах. Визажист сделал звезде подиумов макияж в естественном стиле, а стилист уложил распущенные волосы.

Позже Алеся Кафельникова появилась на показе бренда Weinsanto в Париже. Модель вышла на подиум в белой рубашке, колготках и розовом корсете. Образ дополнила черная сумка-мешок и атласные туфли с лентами. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж с серебряной подводкой.