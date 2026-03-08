Россиянам дали советы по выбору идеального обручального кольца

Россиянам дали рекомендации по выбору идеального обручального кольца. Советами с читателями поделилась стилист «585 Золотой» Екатерина Фомина.

В первую очередь эксперт призвала не гнаться за трендами, а выбирать классические варианты украшений.

«Универсальный выбор — классические гладкие модели. Они менее подвержены бытовым повреждениям и подходят под любой стиль», — пояснила она.

Кроме того, важно подбирать кольцо, основываясь на образе жизни, отмечает специалистка. Например, для людей с активной работой или любителей спорта лучше подойдут более износостойкие варианты без сложного декора и крупных вставок. В то же время белое золото покрывают родием, который со временем может стираться, и кольцу потребуется обновление.

«Желтое или красное золото менее капризны в уходе, их достаточно периодически полировать. Нередко пары отдают предпочтение кольцам из серебра — благодаря их доступной стоимости украшения можно обновлять каждые пару лет», — Екатерина Фомина.

По словам Фоминой, важно выбирать кольцо, которое комфортно сидит, и уточнять возможность корректировки размера в будущем, поскольку размер пальца может меняться в течение жизни. В заключение она заявила, что обручальное кольцо не должно быть импульсивной покупкой.

«Примеряйте несколько вариантов разной ширины и профиля, походите с ними по магазину, сравните ощущения. Украшение, выбранное осознанно, с учетом образа жизни, бюджета и личных предпочтений, с гораздо большей вероятностью останется любимым на долгие годы и будет ассоциироваться не с компромиссом, а с важным жизненным выбором», — подытожила собеседница издания.

