Хирург рассказал о самых популярных пластических операциях у мужчин и женщин

В наше время самый частый запрос в пластической хирургии связан не с радикальными переменами, а с желанием выглядеть свежее и быстрее вернуть привлекательную внешность без долгой реабилитации и перерывах в работе. Об этом «Чемпионату» рассказал пластический хирург «Института Пластической Хирургии» Шахрияр Агаев, перечислив самые популярные пластические операции у мужчин и женщин.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, у пациенток по количеству вмешательств уверенно лидирует блефаропластика — коррекция век.

«Глаза часто выдают возраст и усталость. Реабилитация после этой операции обычно короткая. Примерно через неделю снимают швы, а многие пациенты и отпуск не берут, выходят на работу в солнечных очках», — прокомментировал врач.

На втором месте у женщин, продолжил Агаев, операции на груди. Причём запросы разные — кому-то нужно увеличение, кому-то уменьшение. Многие приходят за восстановлением объёма и формы после родов или заметной потери веса. Хирург подчеркнул, что в последние годы пациенты меньше боятся маммопластики, а мода на круглые импланты уходит. Поэтому врачи подбирают решения, чтобы форма груди была максимально естественной.

Пользуется спросом у пациенток и эндоскопический лобно-височный лифтинг. Он помогает приподнять брови, открыть взгляд и разгладить лоб.

«Надрезы делают в волосистой части головы, поэтому заметных следов обычно нет. На такую коррекцию приходят пациенты примерно от 25 до 60 лет», — сказал хирург.

В топе сохраняется и круговая подтяжка лица — фейслифтинг. По словам врача, часть женщин выбирает операцию, когда устают от постоянных косметологических процедур, так как хирургический результат держится в среднем 8–10 лет. Среди популярных операций тела он назвал липоскульптурирование — сочетание липосакции и переноса собственного жира для восстановления объёмов и выравнивания пропорций. Пациентам важно понимать, что после такой коррекции нужна дисциплина в реабилитации и дальше — поддержание формы образом жизни, подчеркнул собеседник издания.

Говоря о мужчинах, хирург рассказал, что на первом месте у них тоже блефаропластика. За ней чаще всего приходят в возрасте в среднем около 40 лет. Однако есть тенденция, что все чаще обращаются и более молодые пациенты. На втором месте — ринопластика и риносептопластика, когда пациент решает одновременно эстетический вопрос и проблемы с дыханием, нередко после старых травм.