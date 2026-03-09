Яна Чурикова рассказала, почему больше не делает ботокс

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о своем опыте использования ботокса и объяснила, почему решила навсегда отказаться от уколов красоты. Откровением она поделилась в собственной программе «Как это бывает».

По словам телеведущей, впервые она задумалась о косметологической процедуре примерно в 35 лет. На это ее подтолкнула коллега, которая регулярно обращала внимание на активную мимику Чуриковой. Каждый раз при встрече она прямо говорила об усилившихся морщинах в области глаз и каждый раз рекомендовала сделать укол красоты.

В итоге Яна решила прислушаться к совету:

«Вроде старший товарищ, авторитет, и говорит: давай, иди, колись. Я, значит, пошла», — рассказала Чурикова.

По ее словам, специалист был опытным, а результат поначалу даже понравился.

Однако со временем ситуация изменилась:

«Дальше ты попадаешь вот в эту ловушку… и вдруг в какой-то момент у меня веко падает на глаз», — призналась телеведущая.

Чурикова подчеркнула, что это была индивидуальная реакция организма: врач и процедура оставались прежними. После этого случая она приняла решение полностью отказаться от ботокса.

«С тех пор я решила, что ботокса в моей жизни не будет», — заявила ведущая, добавив, что при этом не исключает другие современные косметологические процедуры без долгого периода восстановления.

