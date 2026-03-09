Вызывающе, надо брать: пять ярких оттенков колготок на весну

Этот аксессуар теперь стал мастхэвом модниц и главным атрибутом женственности. А если и цвет подобрать выигрышный, то от комплиментов отбоя не будет.

Давно минули те времена, когда колготы на женщинах служили исключительно для утеплительно-гигиенических целей. Преобладали скучные телесные оттенки, даже черный считался слегка вульгарным, а уж об ажурной текстуре и, тем более, ярких цветах наши предшественницы и не помышляли. Зато теперь яркость и оригинальность шествуют не только по подиумам, но и по городским улицам. Персональный и селебрити-стилист Ольга Ефимова перечислила самые трендовые оттенки колгот, которые будут в моде нынешней весной.

«Начну с пока еще модных, но постепенно уходящих трендов. Но тем не менее мы их продолжаем носить. Это все оттенки красного, бордового. В этом сезоне обратите внимание на ягодные цвета. Но все больше мы видим такие новые интересные оттенки, как бледно-голубой и насыщенно-синий. Также фиолетовый цвет. Из интересных моментов, которые появились совсем недавно, могу отметить бледно-розовые колготки», — поясняет эксперт.

Самым смелым модницам Ольга рекомендует остановиться на всех оттенках зеленого, оливы и хаки. Ну и самым трендовым и актуальным будут пусть и не яркие, зато стильные и утонченные серые колготки. Как раз на них в текущем сезоне стоит заменить надоевшие черные. Смотрится гораздо оригинальнее, да и подходит ко многим нарядам.

«Движемся от самых ярких, на удивление, к не очень ярким и бледным. И серые колготки тому доказательство. Они могут как дополнять образ, так и служить акцентом», — подчеркивает стилист.

Бонусом эксперт назвала еще два тренда. Это ажурно-кружевные, а также с принтами и узорами. Само собой, их нужно умело вписывать в свой стиль, чтобы не выглядеть нелепо и смешно. Они будут уместны даже в буднично-офисном стиле, ну а на вечеринке или в ресторане подобные колготки станут роскошным аксессуаром, цепляющим взгляды и выгодно выделяющим вас из толпы.