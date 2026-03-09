Как прошел осенний показ Alexander McQueen 2026

Новая коллекция модного дома Alexander McQueen сезона осень-зима 2026 стала попыткой осмыслить тревожное настроение современности — и сделать это через язык моды. Креативный директор бренда Шон Макгирр рассказал, что отправной точкой для коллекции стал один из его любимых фильмов — «Безопасность» (Safe) 1995 года режиссёра Тодда Хейнса.

© Mainstyle

«Мне хотелось затронуть психологический конфликт, который, как мне кажется, мы переживаем сегодня: мы постоянно онлайн, постоянно что-то редактируем и курируем в собственной жизни. В этом есть и паранойя, и стремление к идеалу», — объяснил дизайнер.

В фильме героиня Джулианны Мур страдает загадочной болезнью — её состояние зависит от благополучия окружающей среды - и отправляется в клинику гуру нью-эйдж, где так и не находит облегчения. Впрочем, атмосфера показа McQueen оказалась гораздо менее тревожной — Макгирр заметно смягчил характерную для дома резкость.

Хотя полностью от фирменной дерзости бренд не отказался. Кожаные брюки, прорезанные молниями вдоль штанин, были посажены настолько низко, что напоминали знаменитые bumsters — провокационные модели, созданные основателем марки Александром Маккуином. Однако в целом коллекция выглядит гораздо более носибельной и лёгкой. Мини-юбки в сочетании с сапогами до колена явно ориентированы на молодую аудиторию — поколение Z. Это легко было заметить и по первому ряду шоу, где среди гостей появились певица Чаппелл Роан, актриса Майхала Херролд и актриса Софи Тэтчер.

Ближайшим историческим ориентиром коллекции можно назвать показ It’s Only a Game весна-лето 2005 года, который проходил на гигантской шахматной доске и считался одним из самых лёгких и доступных шоу Маккуина. Впрочем, сам Макгирр отметил, что активно обращался и к наследию британского дизайнера Мэри Куант — символа моды шестидесятых и создательницы мини-юбки. В версии 2026 года этот культовый элемент гардероба получил новую интерпретацию: юбки сидят низко на бёдрах, дополнены крупными карго-карманами и выглядят менее наивно, чем их ретро-предшественники.

Сильной стороной коллекции традиционно остается крой. Один из жакетов застёгивается на единственный крючок прямо под линией груди — это прямая цитата из провокационной коллекции La Poupée весна-лето 1997 года. Другие модели, с диагональным рядом пуговиц на торсе и похожим по конструкции тренчем, отсылают к показу Dante осень-зима 1996 года, который запомнился зрителям скелетом, сидевшим в первом ряду. В коллекции также появился и фирменный шарф со скелетом — на этот раз выполненный в мягких оттенках лаванды и приглушённого зелёного.

Менее убедительно выглядит вечерняя часть коллекции. Полупрозрачные и свободные платья кажутся не столь продуманными — особенно на фоне архивных работ Маккуина, где сложная декоративность сочеталась с лёгкостью и женственностью. Возможно, на результат повлияли и кадровые изменения: в конце 2025 года компания сократила около 20% сотрудников, и такие потери сложно быстро компенсировать.

Тем не менее, в коллекции есть вещи, которые, вероятно, пришлись бы по вкусу самому Маккуину. Например, топ с баской, вручную связанный крючком из маленьких металлических колец и нитей люрекса. Эта вещь стала результатом коллективной работы команды. Макгирр описывает её как «почти новую интерпретацию кольчуги» — символичное соединение ремесла, истории и современной моды.