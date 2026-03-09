Рита Ора опубликовала фото с обнаженной грудью

Певица Рита Ора продемонстрировала фигуру с обнаженной грудью. Поп-исполнительница разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

35-летняя Рита Ора снялась после массажа. Певица стояла перед зеркалом в красных спортивных штанах Adidas без топа и бюстгальтера. Поп-исполнительница также надела золотые кольца и цепочку. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа.

© Соцсети

В феврале Рита Ора показала кадры, сделанные во время пребывания в Сиднее. На одном из фото певица предстала перед камерой в черном крошечном бикини и солнцезащитных очках. Исполнительница позировала с мокрыми волосами и без косметики на пляже у камня. Однако интернет-пользователи не оценили фигуру знаменитости, заявив, что она слишком худая.

До этого Рита Ора устроила фотосессию во время подготовки к своему выступлению на Открытых играх мастеров в Абу-Даби. Певица сидела в ванной и прикрывала грудь рукой. Поп-исполнительница позировала перед камерой с уложенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, блестками, румянами, контурингом и блеском для губ.