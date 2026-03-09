Ида Галич повторила образ Аллегровой и поразила фанатов

Блогерша и телеведущая Ида Галич повторила образ певицы Ирины Аллегровой. Знаменитость поделилась видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Ида Галич предстала перед камерой в леопардовом макси-платье, черном прозрачном лонгсливе, кожаных митенках и солнцезащитных очках. Блогерша также надела блестящие босоножки. Телеведущая примерила парик с белыми волосами и сделала макияж с тенями и помадой. Поклонники отметили, что знаменитость стала похожа на Ирину Аллегрову.

«Блин и похожа же ведь», «Я не знаю, кто больше похож на Аллегрову: вы или Ирина», «Ведь как похожа. Ну просто один в один», — писали интернет-пользователи.

© Соцсети

В феврале Ида Галич появилась на премии в Москве с обновленным имиджем — новой укладкой с прямыми локонами и челкой. Бизнесвумен позировала в черном костюме с пиджаком с мужского плеча и прямых брюках. Образ дополнил клатч и очки в прозрачной оправе.

Галич родила дочь от бизнесмена Олега Ледвича. Звезда в начале 2025 года сообщила о помолвке с возлюбленным, а в конце января 2025 года подтвердила свою беременность. Телеведущая подчеркивала, что они мечтали о ребенке и планировали его.