Дочь Мадонны снялась в абсолютно прозрачном платье без бюстгальтера

Дочь певицы Мадонны, артистка Лурдес Леон, вышла на публику в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

29-летняя Лурдес Леон пришла на показ новой коллекции бренда Ottolinger в Париже. Певица позировала перед фотографами в темно-коричневом абсолютно прозрачном макси-платье, под который не стала надевать бюстгальтер. Артистка дополнила наряд жакетом, черной лаковой сумкой и босоножками. Дочери Мадонны уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и блеском для губ.

7 марта Лурдес Леон посетила показ дизайнера Анн Демельмейстер, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Для выхода на публику дочь Мадонны предпочла черное платье с корсетом, украшенным заклепками, и прозрачной юбкой. Певица также надела стринги в тон и ботинки. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Мадонна родила дочь от кубинского спортсмена Карлоса Леона, а через год рассталась с ним. Лурдес Чикконе-Леон училась в Мичиганском университете, а потом перевелась в танцевальную консерваторию SUNY Purchase.