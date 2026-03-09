Стилист объяснила популярность шопинга на рынке у молодежи

Последний тренд среди молодежи — шопинг на рынках. Вместе с историком моды, стилистом Ксенией Кожемяк корреспондент «Вечерней Москвы» сходила на один из них и узнала все о подводных камнях такого шопинга.

Суетятся между полками продавцы, перебирают вешалки покупатели. Вижу много молодых людей возраста примерно 20–30 лет. А я думала, на рынке закупаются только бабушки....

Популярность такому шопингу отчасти принесли блогеры. Многие из них рассказывают, что теперь вместо покупок в масс-маркете едут за вещами именно на рынок. А что? Фасоны там такие же, только вот цены ниже. Идем проверять, так ли это на самом деле.

Раньше у многих рынок ассоциировался с опасностью: громкие зазывалы, хватающие за руки, карманные воры…. Однако сейчас меня практические никто не трогает, а владельцы точек ведут себя спокойно. Агрессивные продажи сменились хорошим маркетингом: на вешалках висят не старые фасоны бабушкиных халатов в цветочек, а целые готовые наряды. Вот — модный приталенный кардиган, а вот — атласный корсет....

— Раньше такое было только в больших бутиках: модели одежды сразу показывали, с чем носить, — удивляется стилист Ксения Кожемяк. — А здесь все выбрано не стилистом, но точно человеком с хорошей насмотренностью.

Подделок известных брендов в отделе с одеждой, кстати, практически нет. А ведь рынки раньше ассоциировались и с ними! И когда это все так поменялось?

То, что на прошлой неделе только блистало на подиуме, уже сегодня можно купить в бутике или на маркетплейсе. А на рынках такие вещи появляются еще раньше. По словам Ксении, на базаре она видит модели, которые еще вчера представляла коллегам в качестве примеров последних тенденций моды.

— Вот, например, платье с бахромой, которое я вчера заметила на модели.... Здесь оно стоит 3000 рублей, — рассказывает Ксения. — А у дизайнера цена на него начинается в лучшем случае от 10 тысяч.

Эксперт добавляет — если поколение 1990-х годов уходило с рынков в бутики, то молодежь сейчас возвращается на рынки: за чем-то модным и недорогим.

К тому же многие продавцы с маркетплейсов сами закупаются оптом на рынке и продают вещи с наценкой в два-три раза больше.

Вижу симпатичный трикотажный костюм-тройку за 1800 рублей. Ранее видела его на маркетплейсе за... 4000 рублей.

И ведь действительно: оглядываешься вокруг, и в голове начинает работать калькулятор. Вот, например, приталенное платье из костюмной ткани в трендовом красном цвете — полгода назад в бутике я подобное покупала за 8000 и была рада: за какую сказочную цену урвала. Здесь оно стоит 2000. Радость как-то улетучилась....

Но, к сожалению, не все так гладко. Например, примерить одежду на рынке можно не всегда: у магазинов часто не хватает места, чтобы обустроить кабинки. Да и не все продавцы разрешают. Поэтому одежду приходится брать на свой страх и риск. Не угадал с размером? Твои проблемы, дорогой!

Продавцы больше не агрессивные, однако при общении с ними я замечаю знакомые приемы, которым обучают при работе консультантом. Теперь работники пытаются «взять» клиента обаянием: похвалить вкус покупателя в одежде, рассказать о собственном опыте ношения вещи («и себе, и дочке этот жакет купила, и пять лет ношу не снимая — сносу нет»).... Только вот сказанное нужно делить на два — правды там нет, лишь желание впихнуть товар подороже и не спугнуть покупателя.

А еще ценники висят не везде, что открывает отдельный мир для набивания цены, с чем пока может справиться не каждый представитель поколения зумеров. Например, цену за трендовую экошубку мне назвали 7000 рублей. Хотя в социальных сетях этого же продавца она стоит 3000. В общем, неподготовленным на рынок точно ходить не стоит.

Нужно отметить и еще один нюанс: таких популярных рынков, куда активно едет молодежь, в столице сегодня не больше двух. Этому, конечно, способствовала раскрутка блогеров. А вот остальные, «безымянные» места, вряд ли пользуются популярностью. Поэтому сказать, что вся молодежь сегодня закупается только на рынках, нельзя. Однако молодых людей, пытающихся сэкономить на такой площадке, и правда достаточно.

Как грамотно и бюджетно купить наряды на следующий сезон, «Вечерней Москве» рассказал стилист.