Актриса Барби Феррейра вышла на публику в полупрозрачном платье с вырезом

Plus-size звезда «Эйфории», актриса Барби Феррейра продемонстрировала фигуру после похудения в «голом» платье. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя Барби Феррейра предстала перед камерой в черном полупрозрачном макси-платье с вырезом спереди, под которое надела стринги. Актриса добавила к образу кожаный клатч в тон. Артистка позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой.

В октябре 2024 года Барби Феррейра поделилась в личном блоге кадрами в коротких шортах после похудения. Фанаты звезды заподозрили ее в использовании «Оземпика» — препарата, который выписывают людям для лечения сахарного диабета второго типа. В Голливуде «Оземпик» пользуется популярностью. Инъекции препарата помогают многим знаменитостям быстро избавиться от лишних килограммов.

В ноябре прошлого года Барби Феррейра посетила звездный женский обед в Лос-Анджелесе. Звезда «Эйфории» была одета в розовое платье с рюшами, черные босоножки на каблуках и удлиненные серьги.

