Историк моды рекомендовала не бояться покупать вещи в секонд-хендах

Продавцы проводят тщательную обработку товара от моли и бактерий.

Однако при приобретении одежды на барахолке следует дополнительно очистить её. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала президент культурно-просветительского фонда «Магия моды» Наталья Козлова.

«Вы знаете, это всё ерунда. Потому что, когда эти люди, эти магазины приобретали эти вещи, они обязательно проводят тщательную обработку, как будто бы они должны попасть в музей, различные: и от моли, и от бактерий и так далее. Конечно, если на барахолке купил, то, так и быть, должен провести обработку. Если куплено в магазинах, то это почти полная гарантия того, что это действительно прошло уже все обработки».

Ранее Козлова объяснила популярность винтажной одежды у молодёжи. Она позволяет «проявить себя» и подчеркнуть «индивидуальность» через собственный стиль.