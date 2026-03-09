Азелаиновая кислота: никакого рельефа и постакне на коже

В погоне за новыми ингредиентами для косметики, производители все чаще обращаются к любимым проверенным средствам. Исключением не стала и азелаиновая кислота, которая словно волшебная палочка избавляет от жирности, постакне и обладает антибактериальным свойством. Разбираемся подробнее в свойствах и надлежащем использовании азелаиновой кислоты.

Что это за кислота и как конкретно она работает

Азелаиновая кислота — это дикарбоновая кислота природного происхождения. Врачи назначают препарат при борьбе с акне, так как она обладает антибактериальным действием и регулирует деятельность сальных желез.

С чем она может помочь

Если есть мелкие подкожники, которые создают рельеф на коже и не проходят долгие годы.

При борьбе с постакне.

Розацеа и перманентно «красные щеки».

Сначала — небольшие дозы

Оптимальная концентрация для старта — 10%. Ее можно найти в корейских или европейских сыворотках. Если кожа жирная и плотная, можно сразу брать 15-20%, но лучше сначала протестировать на небольшом участке.

Правильное нанесение

Лучше всего азелаиновая кислота работает на чистой сухой коже перед увлажнением. Можно использовать утром и вечером, но на старте достаточно одного раза в день, лучше вечером. Она не конфликтует с большинством ингредиентов, но если вы используете ретинол или кислоты, лучше сделать их в разные дни.

Не ждите мгновенного эффекта

Первый результат вы увидите через 3-4 недели: кожа станет более матовой, текстура будет ровнее. Красные пятна начнут бледнеть к концу второго месяца. Полный эффект при лечении постакне оценивают через 3-6 месяцев регулярного использования.

Увлажнение кожи

Да, азелаиновая кислота не сушит так, как ретинол, но она все же работает на отшелушивание. Поэтому хороший увлажняющий крем с церамидами или пантенолом — обязательная часть применения этой кислоты.

В эпоху, когда нам продают чудо-банки, азелаинка — это долгий, но эффективный путь. Если вы готовы подождать, она сможет сделать кожу такой, на которую приятно смотреть без фильтров и тонального крема. Попробуйте, возможно, это именно тот ингредиент, которого в вашем случае не хватало все эти годы.