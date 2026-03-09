Стилист рассказала о футуристической одежде этого сезона

В соцсетях активно обсуждают необычный элемент гардероба: куртка с вшитыми внутрь лямками. Благодаря такой детали в помещении одежду можно носить как рюкзак — на плечах. «Вечерняя Москва» пообщалась со стилистом частной практики Аленой Носковой и узнала, какие еще странные вещи вошли в моду.

© Вечерняя Москва

В современном мире все делается для удобства. Поэтому на маркетплейсах можно отыскать любопытные варианты одежды, которые созданы для комфорта, но выглядят очень необычно. Например, куртка, которая повиснет на вашей спине, когда вы ее снимете. Появляется все больше функциональной одежды, которая трансформируется и становится незаменимой вещью в гардеробе. Куртка с лямками внутри — это удобный вариант, который поможет освободить руки и при этом носить вещь с собой.

Подобную куртку удобно «таскать» за спиной в торговом центре или в хорошо отапливаемых местах.

Правда, такая одежда и носится только для удобства. Ведь подобный «аксессуар» смотрится довольно забавно. Раньше, кстати, такие куртки носили дети. Но в этом году, видимо, и взрослым покупателям пришлись по нраву «фишки» одежки-трансформера. Подобная одежда становится инструментом для выживания в бешеном ритме магаполиса. Время и энергия — это самые ценные ресурсы. Их нужно беречь и восполнять. Поэтому чем вещи проще в уходе и чем больше функций они имеют, тем популярнее они становятся.

Нет беспорядку!

Устали все время искать носки? В такую модель встроен радиочастотный маячок, который можно отследить в приложении на смартфоне. Система определит, сколько раз постирали вещь, и даже вовремя посоветует купить новую. Пара таких носков стоит 8000 рублей.

Будущее наступило

Самоочищающаяся толстовка, выполненная из гидрофобной ткани, стоит около 6100 рублей. Ткань не впитывает воду: жидкость сворачивается в шарикообразные капли.

Освободим руки

За 9500 рублей на маркетплейсах можно приобрести куртку-пуховик с лямками. Такую вещь можно не носить в руках: после снятия она просто повиснет на спине как рюкзак. Некоторые модели оснащены еще и большим количеством карманов.

Джинсовка с секретом

Крупная фирма по производству джинсовых изделий и корпорация интернет-технологий придумали джинсовку, которая подскажет вам погоду, ответит на звонок, включит музыку. Если захотите сделать фотографию, достаточно просто дотронуться до манжета. С помощью небольшого внешнего аккумулятора она связывается с телефоном по Bluetooth. Обойдется такое удовольствие в 18 100 рублей.

Спина скажет «спасибо»

В США изобрели водонепроницаемый рюкзак, в который встроен стабилизатор, уменьшающий воздействие груза на суставы. Он не прилегает к спине, а поставлен на специальные рельсы. Человек практически не чувствует вес содержимого. Цена варьируется от 7 до 39 тысяч рублей в зависимости от размера.

Обленились?

Известная фирма предлагает кроссовки с механизмом, позволяющим регулировать силу зашнуровывания. Управление — в приложении на смартфоне. Кроссовки даже могут управлять системой с помощью сенсора: например, ослаблять и затягивать шнуровку во время ходьбы или бега. Чтобы доверить гаджету ноги, придется заплатить около 40 000 рублей.

ОБНОВИТЬ ГАРДЕРОБ К ВЕСНЕ, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ В ТРЕНДЕ

Попади в оттенок

Самыми популярными цветами наступающей весны становятся «Облачный танцор» и «Преображающий бирюзовый», поэтому если хотите выглядеть на все 100, стоит прикупить пару вещей именно в таких оттенках.

Рисунки играют роль

Среди принтов популярность будут набирать клетка, горох, цветы, полоска и анималистичный принт. Можно обратить внимание на леопардовые бомберы или объемные рубашки в вертикальную полоску, визуально удлиняющие силуэт.

Ткани без внимания не оставлять

Чтобы собирать взгляды прохожих, стоит приглядеться к таким материалам, как шелк, атлас, лаковая кожа, лайкра, экомех, лен и шифон. Еще можно разбавить однотонный образ ярким акцентом в виде пайеток.

Внимание к деталям

Еще один весенний тренд — монохромный образ. Но здесь важно создать не просто «бежевый», а бежевый плюс песочный, охра и карамель. Тогда общая картинка будет не замыленная, а более яркая.

Раздевайтесь скорее

Когда снег растает и можно будет носить легкие ткани, настанет время для пижамно-бельевого стиля. Помимо платьев-комбинаций с кружевами можно носить подвязки поверх юбок или лифы и топы на приталенные майки.

Для более дерзких натур

Эстетика сафари тоже станет отличным вариантом для весеннего образа. Платья с накладными карманами, рубашки песочного цвета, легкие жилеты цвета хаки и широкие брюки-бермуды — в таком образе вы точно запомнитесь окружающим.

Что будет модно весной этого года — в материале «Вечерней Москвы».