Почему пиарщица Calvin Klein и жена Кеннеди-младшего вдруг стала иконой стиля

Наигравшись со стилем Y2K и яркими трендами из 2016-го, молодежь внезапно вернулась к минимализму. Главным образом благодаря Кэролин Бессетт — пиарщице Calvin Klein, прославившейся из-за бурного романа с Джоном Ф. Кеннеди-младшим. В феврале о скандальных отношениях пары вышел сериал «История любви», который тут же взорвал кинорейтинги. В чем уникальность стиля Бессетт-Кеннеди и почему все начали ей подражать — разбиралась «Лента.ру».

Почему стиль Кэролин Бессетт-Кеннеди вошел в моду

Новый сериал Райана Мерфи «История любви», повествующий историю отношений Джона Ф. Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт, всколыхнул соцсети. Причем зрители обсуждают не только неприятные подробности романа пары, но и непревзойденный стиль самой Бессетт, которую сыграла Сара Пиджон.

За полгода до выпуска на создателей сериала обрушилась волна хейта — фанаты критиковали подобранные для Пиджон образы. Тогда в проект пригласили художника по костюмам Руди Манса, с подачи которого зрители и принялись подражать стилю главной героини.

До встречи с мужем Бессетт прошла путь от консультанта в магазине Calvin Klein до PR-директора люксовой компании. Сам Кляйн видел, как точно пиарщица считывает эстетику бренда, что довольно быстро позволило ей подняться по карьерной лестнице.

После замужества Бессетт часто сравнивали со свекровью Жаклин Кеннеди Онассис — обе женщины старались защитить свою частную жизнь от вездесущих репортеров и папарацци. Вслед за именитой свекровью невестка стала и модной иконой — за любовь к строгому гардеробу черным водолазкам, прямым брюкам и пальто свободного кроя.

Сейчас сдержанный стиль, названный «минимализмом 90-х», переживает ренессанс. Модницы по всему миру ринулись скупать предметы гардероба в стиле «тихой роскоши», отказываясь от быстротечных трендов.

Белые рубашки, культовые джинсы Levi's 517, базовые футболки и майки, юбки-карандаш, качественные свитера и классическое черное пальто — так выглядят типичные рекомендации инфлюэнсеров, подражающих стилю Бессетт-Кеннеди. Никаких броских принтов, кричащих аксессуаров, сложных укладок и ярких макияжей — только непринужденная элегантность.

«Сериал познакомил с Кэролин и ее шикарным стилем совершенно новое поколение, которое сразу же оценило ее вневременной образ. Бессетт доказала, что не обязательно следовать трендам, чтобы быть по-настоящему модной», – New York Post.

Отличительной чертой стиля Бессетт был гладкий ободок бренда Charles J. Wahb, за которым девушки ринулись в магазины в июле. Чаще всего трендсеттерша носила ободок шоколадно-янтарного оттенка с черепаховым принтом, чему еще в 90-х, как и сейчас, подражали не только главные звезды A-листа, но и обычные покупатели — из-за его доступности.

«Эти ободки на голову определенно оправдывают свою популярность», — отмечала визажистка Оливия Барад.

Актуальность минималистичного стиля Бессетт-Кеннеди во многом связывают с его доступностью. Подобные базовые вещи представлены в магазинах любого сегмента, а многим и вовсе не нужно скупать новую одежду, чтобы походить на кумира, поскольку джинсы и нейтральные «верха» есть почти в каждом гардеробе.

«Кэролин представляла шик и тихую роскошь, к которой стремятся многие женщины, но не всегда могут себе это позволить. Но универсальность ее гардероба, а еще такие аксессуары, как вполне доступные ободки, позволяют модницам присоединиться к тренду», — считает блогерша Беверли Харт.

Впрочем, сама Бессетт-Кеннеди вряд ли гналась за доступностью — благодаря значимой должности в модной индустрии у нее всегда был доступ к люксу. «Кэролин всегда покупала только то, что ей действительно было нужно, и всегда настаивала на оплате, отказываясь от подарков», — говорится в книге Суниты Кумаир Наир CBK: Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion.

Фото: Лента.ру

Она скупала белоснежные рубашки, классические пальто, лоферы и множество черных вещей, подходящих как для вечеринок, так и для повседневных выходов. Ее лаконичный гардероб состоял всего из 30-40 предметов, часто из одних и тех же позиций разных цветов, но всегда высочайшего качества и идеального кроя. Отсюда — джинсы Levi's, сшитое на заказ пальто Prada и обувь Manolo Blahnik.

Как еще девушки подражают Кэролин Бессетт-Кеннеди?

Хэштег #cbk (Carolyn Bessette Kennedy) в последнее время был одним из самых популярных в сети — ролики с ним собирают миллионы просмотров в TikTok.

«Сегодня все девушки испытывают непреодолимое желание походить на Бессетт-Кеннеди», — утверждает стилистка Джулс Фокс.

Поисковые запросы «обручальное кольцо CBK», «фотография помолвочного кольца CBK» и «свадебное платье CBK» выросли в Google Trends на 5 тысяч процентов.

При этом девушки подражают не только стилю, но и внешности Кэролин, которая и здесь придерживалась принципов «непринужденной элегантности». Парикмахеры отмечают всплеск интереса к блонду как у Бессетт-Кеннеди, которая предпочитала светло-русые оттенки, в отличие от трендовых ныне холодных окрашиваний.

Фото: Лента.ру

«Цвет волос Кэролин Бессетт-Кеннеди поистине культовый. Это чистый, яркий, мягкий блонд, который выглядит одновременно естественно и изысканно. Солнечный, теплый блонд, никогда не потеряет актуальности, так как он мгновенно преображает любой образ», – Мариэль Тереза, колорист

Некоторые блогерши пошли дальше и принялись превращать своих парней в Джона Кеннеди-младшего, пытаясь воссоздать не менее легендарный стиль мужа законодательницы моды 90-х. Молодые люди, в свою очередь, поддерживают тренд и идут в бары в рубашках с воротником на пуговицах и кепках задом наперед, повторяя снимки самого Кеннеди-младшего, которого неустанно преследовали папарацци.

Почему воссоздать образ американки — не так просто?

Несмотря на простоту вещей избранницы Кеннеди, повторить ее образ оказалось не так просто, как казалось на первый взгляд. «Пытаюсь добиться того шикарного образа в стиле Кэролин Бессетт с помощью прически. Я купила ободок, думая, что он улучшит мой стиль, но все пошло не по плану… Трудно, когда хочешь воплотить этот минималистичный стиль и модную концепцию, но чувствуешь, что у тебя не получается», — жаловалась одна из последовательниц тренда Нина Вукоевич.

Стилист из Нью-Йорка Лиз Тейч объяснила, что главным ключом к воссозданию стиля Бессетт-Кеннеди является качество вещей.

«Если вы хотите выглядеть как Кэролин Бессетт-Кеннеди, но у вас нет ни ее стиля, ни бюджета, начните с качественных, минималистичных базовых вещей. Вам не нужно много украшений — достаточно классических часов. Подойдут босоножки на удобном каблуке и овальные солнцезащитные очки. Прическа и макияж для дневного выхода должны быть простыми и лаконичными, а сумка — вместительной, без больших логотипов», — пояснила модный эксперт.

Коллега Тейч Сандра Окерулу добавила, что не всем подойдет, казалось бы, такой простой и лаконичный стиль. При подборе образов важно опираться на свой типаж — некоторые девушки лучше выглядят в броских нарядах, которых сама Бессетт-Кеннеди всячески избегала.