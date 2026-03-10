Блогерша шокировала подписчиков похудением на 80 килограммов

Блогерша Милана (фамилия неизвестна) удивила подписчиков внешностью до и после похудения на 80 килограммов. Кадры она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом milavne разместила кадры, на которых предстала с лишним весом. Так, она продемонстрировала внешний вид с жировыми складками и целлюлитом. При этом женщина подчеркнула, что весила 140 килограммов.

© Соцсети

Затем юзерша показала результат преображения, достигнув веса в 58 килограммов. Она запечатлела себя в спортзале в облегающей форме, которая подчеркивала стройную фигуру и кубики пресса.

© Соцсети

Пользователи сети восхитились похудением Миланы в комментариях под постом.