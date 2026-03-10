Мужчины с филлерами в мошонке рассказали, что их к этому подтолкнуло

Мужчины, которые сделали инъекции филлеров в мошонку, рассказали о причинах, подтолкнувших их к процедуре. Их рассказы опубликовало издание New York Post.

По словам 45-летнего бывшего порноактера Мигеля Анды, он никогда не думал, что будет делать косметическую коррекцию интимной зоны. Мысль возникла после начала гормональной терапии. Мужчина утверждает, что из-за приема тестостерона его тестикулы стали меньше.

«Сначала я не стеснялся этого, но потом подумал, что они должны соответствовать остальному», — рассказал бывший порноактер.

Мужчина по имени Брэндон, который тоже решился на инъекции после гормональной терапии, признался, что результат процедуры понравился жене, а сам он стал чувствовать себя расслабленнее в постели.

«Думаю, главной мотивацией было просто восстановить то, что отняла у меня заместительная гормональная терапия. Результат выглядит натурально и помогает наладить отношения», — уверен он.

Ранее сексолог Юлия Яргунина подчеркнула, что размер мужских интимных органов не самый главный параметр для женского удовольствия. По ее словам, в половом акте важнее правильная техника.