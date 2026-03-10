$79.1591.84

55-летняя телеведущая сделала интимное признание о своих украшениях

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден сделала интимное признание о своих украшениях. Ее слова приводит The Sun.

В разговоре с журналистами 55-летняя телезвезда подчеркнула, что чувствует себя комфортно в своих откровенных нарядах. Кроме того, она заявила, что ее никто никогда не увидит без накладных ресниц и каблуков.

«Я называю это самосохранением. У меня нет свода правил в моде, возможно, сейчас у меня гораздо больше смелости, чем раньше», — объяснила она.

Также Холден отметила, что любит демонстрировать свою сексуальность не только на работе, но и дома.

«Единственные жемчужные украшения, которые у меня есть, прикреплены к стрингам. Их я ношу дома, особенно по выходным», — призналась она.