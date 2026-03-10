Дакоты Джонсон снялась без трусов для модного бренда

Модный бренд Calvin Klein показал откровенные фото американской актрисы Дакоты Джонсон. Публикация появилась на его официальной странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

36-летняя звезда «Материалистки» предстала на размещенных кадрах без трусов. Она позировала в черном бюстгальтере и остроносых туфлях, сидя при этом на зеленом диване.

В то же время марка поделилась снимками знаменитости без бюстгальтера. На них она продемонстрировала фигуру в облегающих джинсах и куртке из темно-синего денима.

В октябре прошлого года Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике. В интервью Vogue актриса заявила, что она чувствует себя прекрасно в откровенных нарядах и ее совершенно не волнует чужое мнение по этому поводу.