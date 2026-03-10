Дерматолог объяснил, что такое ниацинамид в косметике

Дерматолог Яна Шацкая объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», что такое ниацинамид в косметике. По её словам, это производное никотиновой кислоты, водорастворимая форма витамина B3, менее кислотное и более стабильное вещество.

Ниацинамид стимулирует выработку липидов (церамидов, свободных жирных кислот) в роговом слое. В результате кожа лучше удерживает влагу, становится более устойчивой к агрессивным факторам внешней среды, меньше реагирует на раздражители.

«Если бы вдруг встал вопрос о выборе всего одного активного ингредиента для пациента с комбинированной, проблемной кожей с первыми признаками старения, то мой выбор пал бы на ниацинамид», — сказала эксперт.

Использование ниацинамида для кожи лица снижает жирный блеск, предотвращает образование комедонов и уменьшает воспалительные элементы. Ниацинамид и ретинол (витамин А) совместно используют в лечении акне.