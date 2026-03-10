Пластический хирург рассказал, какие операции изменили фигуру Меган Фокс

$79.1591.84

Хирург Голованев предположил, что фигура Меган Фокс изменилась из-за липофилинга

Газета.Ru

Фигура голливудской актрисы Меган Фокс изменилась из-за липофилинга. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург Павел Голованев.

«На свежих фото Меган Фокс сразу обращает на себя внимание очень оформленный контур ягодиц. Скорее всего, был выполнен липофилинг, то есть пересадка собственного жира», — заявил врач.

Голованев также считает, что Меган Фокс сделала липосакцию.

«Ягодицы актрисы выглядят увеличенными, но при этом гармоничными. Они стали более округлыми и подтянутыми, без эффекта чужеродности. Предположительно, хирург работал не только с зоной ягодиц, но и дополнительно подчеркнул линию талии. Когда талия становится чуть уже за счет липосакции, ягодицы визуально кажутся еще более выразительными», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас такая операция считается стандартной и востребованной, особенно учитывая, что год назад актриса родила ребенка. По словам врача, после родов фигура часто меняется, и липомоделирование позволяет не только вернуть утраченные формы, но и улучшить их.

Голованев заявил, что сегодня в пластической хирургии акцент сместился с простого удаления жира на комплексное изменение пропорций — липомоделирование.

«Классическая липосакция решает точечные задачи: убрать «ушки» на боках или уменьшить живот. Но мы воспринимаем внешний облик человека целиком. Если хирург занимается только удалением жира с проблемных зон, тело может остаться «плоским». Не будет той самой гармонии, когда талия тонкая, бедра плавные, а силуэт женственный. Именно липофилинг помогает сформировать гармоничные контуры тела», — рассказал врач.

По его словам, среди наиболее эффективных методов выделяют комбинацию VASER и Pal MicroAir.

«VASER-липосакция — это ультразвуковое воздействие через микропроколы. Жировая ткань превращается в эмульсию, а сосуды, нервы и соединительные ткани не повреждаются. Pal MicroAir — аппаратная вибрационная техника, позволяющая моделировать контуры тела с высокой точностью и естественным результатом», — объяснил эксперт.

Врач также отметил, что результат Меган Фокс можно считать гармоничным и эффектным.