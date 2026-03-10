Супермодель Белла Хадид выложила фото в боди без штанов

Супермодель Белла Хадид продемонстрировала фигуру в боди без штанов. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя Белла Хадид стала лицом новой коллекции бренда Revolve. На одном из кадров супермодель позировала в черном боди без штанов. Манекенщица также надела объемную шубу с кисточками. Знаменитости сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияж.

На прошлой неделе Белла Хадид приняла участие в показе новой коллекции Saint Laurent во время Недели моды в Париже. Модель вышла на подиум в красном кружевном боди с глубоким декольте без бюстгальтера. Манекенщица также надела облегающую прозрачную юбку, колготки, туфли на каблуках, массивные серьги и кольцо. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с черными тенями и помадой.

До этого Белла Хадид устроила бранч для инфлюенсеров по случаю обновления собственного бренда духов Orabella в Милане. Модель предпочла для выхода голубое платье с кружевной отделкой и разрезом на бедрах. Образ дополнили массивные серьги. Волосы ей уложили «голивудскими» локонами и сделали легкий, нюдовый макияж. Мероприятие модель провела на крыше высотки в Милане.