Когда тональный крем скатывается: главные ошибки в уходе и макияже

Почти каждая девушка сталкивалась со следующей проблемой: оттенок тонального крема подобран идеально, покрытие обещает стойкость, но уже через пару часов макияж начинает собираться в складках, скатываться или исчезать с отдельных участков лица.

Первая реакция — обвинить средство и отправить его в дальний угол косметички. Но торопиться не стоит. Чаще всего дело не в самом продукте, а в том, как мы подготавливаем кожу и наносим макияж. А теперь обо всем по порядку.

Подготовка кожи

Стойкость тона начинается задолго до момента, когда вы наносите средство на кожу. Состояние кожи играет ключевую роль. Если на поверхности есть шелушения или ороговевшие клетки, тональный крем неизбежно будет цепляться за них и подчеркивать неровности.

Поэтому регулярное мягкое отшелушивание — важная часть подготовки. В качестве эксфолиации можно выбрать несколько продуктов: кислотные пилинги, энзимные пудры или пилинг-пэды. Они помогают удалить лишний роговой слой и делают поверхность кожи более гладкой. В результате тональное средство распределяется ровнее и не собирается в катышки.

Не менее важен этап очищения. Перед макияжем лицо должно быть чистым, без излишков кожного себума и остатков ухода. Гель или пенка помогут освежить кожу и подготовить ее к следующим этапам.

После умывания кожу обязательно тонизируют. Тоник восстанавливает баланс после очищения и помогает увлажняющим средствам работать эффективнее. Этот шаг часто недооценивают, хотя именно он помогает выровнять поверхность кожи и сделать макияж более стойким.

Идеальное увлажнение

Одна из самых частых причин скатывания тонального крема — сухая или плохо подготовленная кожа. Когда эпидермису не хватает влаги, кожа начинает буквально вытягивать ее из декоративной косметики. В результате пигмент остается на поверхности, ложится неровно и быстро теряет аккуратный вид.

Перед нанесением макияжа обязательно нужно использовать увлажняющий крем или сыворотку, подходящие типу кожи. Легкие гелевые текстуры подойдут для жирной кожи, а более питательные — для сухой. Главное правило — дать средству полностью впитаться. Обычно на это требуется 5-10 минут.

Однако чрезмерное количество ухода может сыграть противоположную роль. Когда на лице оказывается несколько слоев сывороток, масел, крема, санскрина и праймера, поверхность становится слишком скользкой и образует пленку. Тогда тональный крем просто не может закрепиться. Он начинает смещаться, скатываться и выглядеть неаккуратно.

Поэтому важно соблюдать баланс: кожа должна быть увлажненной, но не перегруженной косметикой.

Совместимость текстур имеет значение

Многие не задумываются о том, что разные продукты могут конфликтовать между собой. Например, если использовать масляную базу под тональный крем на водной основе, покрытие может начать распадаться прямо на лице, смотреться кусками.

Тот же принцип работает и с праймерами. Силиконовые базы лучше сочетаются с силиконовыми тональными средствами, а водные — с легкими флюидами. Когда текстуры совпадают, они образуют более устойчивое покрытие и не провоцируют скатывание.

Иногда проблему вызывает и неправильный выбор самого тонального крема. Матирующие формулы плохо подходят сухой коже, а слишком увлажняющие могут быть некомфортны для жирной. Если средство не соответствует типу кожи, добиться аккуратного результата будет сложно.

Техника нанесения

Даже правильно подобранный тон может выглядеть неаккуратно, если наносить его неправильно. Распространенная ошибка — интенсивно растирать средство по лицу. Такое движение не распределяет продукт равномерно, а растягивает его и нарушает покрытие.

Лучше всего наносить тон тонким слоем, используя легкие похлопывающие движения. Для этого подойдут влажный спонж, кисть или подушечки собственных пальцев. Спонж перед использованием желательно полностью намочить и тщательно отжать. Тогда он будет деликатно распределять средство, не впитывая его слишком сильно.

Кисти тоже стоит подбирать правильно. Синтетические подходят для жидких и кремовых текстур, натуральные идеальны для сухих продуктов. При этом важно не использовать одну и ту же кисть для разных этапов макияжа. Если на инструменте остаются остатки праймера, румян или пудры, текстура тонального крема может нарушиться.

Время на фиксацию

После нанесения тонального крема многие сразу берутся за пудру, пытаясь закрепить макияж. Но если сделать это слишком рано, результат может оказаться противоположным. Когда пудра попадает на еще влажный тон, продукты смешиваются и образуют плотные участки. В результате покрытие становится пятнистым, тяжелым и неестественно матовым.

Лучше дать тональному крему несколько минут, чтобы он уселся на коже. За это время текстура распределится и слегка подсохнет. После этого можно аккуратно зафиксировать макияж пудрой. Причем наносить ее стоит только на зоны, склонные к жирности. Дополнительно можно использовать фиксирующий спрей. Он помогает соединить слои косметики и делает покрытие более естественным.

Привычки, которые портят макияж

Даже идеально нанесенный тональный крем может потерять аккуратный вид, если постоянно касаться лица. Подпирать щеку рукой, поправлять волосы или трогать нос — привычки, которые незаметно стирают макияж.

Кроме механического воздействия, на кожу попадает себум и бактерии с пальцев. Это может спровоцировать жирный блеск, раздражение и воспаления.

Если в течение дня появляется блеск, лучше использовать матирующие салфетки. Они аккуратно убирают излишки себума, не разрушая покрытие. После этого при необходимости можно немного освежить макияж компактной пудрой.