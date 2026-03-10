Певица Рита Ора выложила фото в трусах и бюстгальтере из колпаков

Певица Рита Ора примерила бюстгальтер из колпаков. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рита Ора позировала перед камерой в лифе и поясе, которые были украшены колпаками. Певица также надела черные трусы, массивное кольцо и колье с цветком. Поп-исполнительница предстала в парике с красными кудрявыми волосами и макияжем с черными стрелками и блеском для губ.

В феврале Рита Ора показала кадры, сделанные во время пребывания в Сиднее. На одном из фото певица предстала перед камерой в черном крошечном бикини и солнцезащитных очках. Исполнительница позировала с мокрыми волосами и без косметики на пляже у камня. Однако интернет-пользователи не оценили фигуру знаменитости, заявив, что она слишком худая.

До этого Рита Ора устроила фотосессию во время подготовки к своему выступлению на Открытых играх мастеров в Абу-Даби. Певица сидела в ванной и прикрывала грудь рукой. Поп-исполнительница позировала перед камерой с уложенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, блестками, румянами, контурингом и блеском для губ.