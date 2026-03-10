Джаред Лето захотел зарегистрировать товарный знак в России

Американский актёр, сооснователь группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето подал заявку на регистрацию в России товарного знака Jared Leto. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает ТАСС.

Отмечается, что товарный знак планируется зарегистрировать по двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

В частности, заявка подана на 25-й класс МКТУ, в который входят одежда и обувь. Второй класс (№41) - это развлекательные услуги, выступления актеров и музыкантов.

Ранее сеть ресторанов McDonald's зарегистрировала в РФ товарный знак с изображением клоуна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».