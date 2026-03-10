Модные куртки на весну в 2026 году

Весной 2026 года бренды предлагают огромный выбор курток на любой вкус. Дизайнеры переосмыслили классику и добавили свежих деталей: бомберы теперь шьют из твида и бархата, тренчи стали короче, а кожаные куртки — объемнее. В моде уютные модели из шерпы, практичные анораки, женственные куртки-кимоно и универсальные куртки-рубашки. Подробнее о модных трендах нового сезона — в материале «Ленты.ру».

Бомберы

«Бомберы сейчас не только часть спортивной одежды — теперь их шьют из твида, бархата и атласа. Подобные ткани делают вещи более "статусными". Главный акцент при этом делается на широких плечах и объемных рукавах», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» стилист Юлия Фортуна.

Чтобы не перегружать образ, эксперт советует под объемную модель выбирать более узкое поясное изделие — прямые брюки, джинсы-клеш от колена или А-образную макси-юбку. Кроме того, короткий бомбер хорошо будет смотреться с воздушным платьем в пол.

Помимо укороченных бомберов, в тренде остаются и удлиненные модели со свободным кроем, которые визуально вытягивают силуэт. Они хорошо сочетаются с узкими или прямыми брюками, легинсами, короткими платьями и юбками выше колена. Особенно актуально такие бомберы смотрятся в насыщенных оттенках — бордовом, темно-зеленом или глубоком синем.

Фото: massmall.ru

Утепленные куртки-кимоно

Утепленные куртки-кимоно с широкими рукавами и поясом — идеальный вариант для весны. Свободный «азиатский» крой не сковывает движения, поэтому в нем достаточно комфортно даже в том случае, если под куртку вы надеваете плотную кофту или свитер.

Особенно актуально такие куртки-кимоно будут смотреться в бежевых, коричневых и оливковых оттенках

Подобная модель одинаково хорошо сочетается как с широкими брюками и кроссовками, так и с платьем-комбинацией. Чтобы создать актуальный образ, стоит выбирать куртки-кимоно с фактурой: интересной стежкой или плотной матовой тканью.

Фото: emkashop.ru

Куртки-рубашки

Куртки-рубашки ценятся за универсальность: их можно носить в межсезонье в качестве легкой верхней одежды или надевать вторым слоем под пуховик зимой.

В моде остаются свободные оверсайз модели, под которые можно надеть свитер или худи. Лучше всего такая куртка выглядит в сочетании с узкими джинсами или легинсами: контраст объемов делает образ стильным и законченным.

Если вы предпочитаете женственные силуэты, то обратите внимание на приталенную куртку-рубашку. Такую модель лучше всего комбинировать с брюками со стрелками, юбкой-карандашом или просто с прямыми классическими джинсами.

Удлиненные модели можно носить как легкое пальто и стилизовать с мини-юбкой или кожаными шортами в сочетании с плотными колготками и сапогами.

Весной 2026 года в тренде замшевые, кожаные, стеганые и фланелевые модели

Фото: POSTERNAK / wildberries

Куртки с высоким воротником-стойкой

Высокий воротник делает вещь не только модной, но и практичной: он заменяет шарф и защищает от ветра. С этой небольшой деталью куртка выглядит более цельной и продуманной. Модели с таким воротником одинаково хорошо смотрятся как с простыми вещами, так и в сложных многослойных образах.

Отдавать предпочтение стоит прямым или оверсайз-вариантам. Длину тоже можно выбирать на свое усмотрение — актуальны и короткие куртки, и удлиненные модели до середины бедра.

Чаще всего подобные модели выполнены из практичных материалов: нейлона, полиэстера, кожи, мембранных тканей или софтшелла. Цветовая гамма может быть разной: от базовых черного, хаки, серого и молочного до ярких оранжевого, фиолетового и голубого.

Фото: khaite.com

Анораки

Анорак — куртка без молнии с капюшоном и утяжками по низу или поясу, которая надевается через голову. Раньше анораки носили в основном спортсмены или любители походов, но сейчас эта вещь стала особенно актуальна в уличной моде.

Чаще всего анораки встречаются в двух вариантах: ретроверсии в духе 90-х и технологичные горпкор-модели из мембранных тканей

В новом сезоне такую куртку можно сочетать с полупрозрачной юбкой, как на показе Iceberg, или яркой мини-юбкой и остроносыми туфлями, как у Loewe. Кроме того, анорак будет отлично смотреться и с классическим образом — юбкой-карандаш и блузкой, отметила Юлия Фортуна.

Фото: Peter White / Getty Images

Джинсовки

Джинсовая куртка остается неизменной классикой. Но вместо потертых оверсайз моделей в стиле нулевых, весной 2026 года предпочтение лучше отдавать лаконичным вариантам, которые сидят четко по фигуре.

Подобные джинсовки хорошо сочетаются с трикотажными платьями, широкими брюками, футболками и юбками-миди.

Актуальные цвета:

чистый синий;

молочно-белый;

выбеленный серо-голубой и черный.

Выбирайте джинсовки с минималистичным декором — так они дольше будут оставаться актуальными

Фото: Moritz Scholz / Getty Images

Парки

Спортивный стиль и эстетика аутдора остаются в тренде весной 2026 года. В новых коллекциях дизайнеры предлагают новые стилизации парок.

Главный прием — контраст между грубой утилитарностью и женственностью. Пример такого сочетания можно увидеть на показе Victoria Beckham: дизайнеры решили соединить нежно-розовое платье с курткой песочного оттенка.

Prada применили похожий прием — их модель появилась на подиуме в платье цвета сливочного масла и графитовой парке.

Фото: CAMERA PRESS / Legion-media.com

Куртки-пальто

Куртки-пальто также остаются в тренде весной 2026 года. Обычно такие модели представлены в лаконичном крое до середины бедра, хотя встречаются и более длинные варианты.

Их главный плюс — функциональность. Куртка-пальто лучше защищает от дождя, при этом она не такая тяжелая и теплая, как шерстяное пальто. Выбирайте модель со свободным кроем с широкими плечами и большими карманами — это сейчас особенно модно.

Основная палитра таких курток варьируется от базовых черного и бежевого до глубоких изумрудного, бордового и шоколадного оттенков.

Лучше всего куртка-пальто будет смотреться в паре с грубыми ботинками и объемным шарфом

Фото: Снежная Королева / Lamoda.ru

«Куртка рабочего»

Куртка в рабочем стиле — удобная и практичная вещь на весну, которая отлично смотрится с классическими джинсами и простой футболкой. Кроме того, это хорошая альтернатива тренчам и плащам.

Такие куртки обычно шьются из плотного хлопка и имеют крупные накладные карманы. Акцентная деталь — контрастный воротник из другого материала, например кожи, вельвета или замши.

За счет свободного кроя куртка становится универсальной: ее также можно носить с юбками, платьями, классическими брюками и лоферами.

Фото: Liu Jo / stockmann.ru

Стеганая куртка

Стеганая куртка — идеальная вещь на межсезонье. Классический пример — куртки Barbour, которые особенно любят жители Англии. А королева Елизавета II и вовсе была поклонницей такого фасона.

Стеганая куртка — это универсальная вещь, которую можно носить с чем угодно. Если вы предпочитаете более женственный образ, сочетайте ее с платьем и ботильонами. Для повседневных луков подойдут джинсы и кроссовки.

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Куртки из шерпы

Куртки из шерпы — отличный вариант на прохладную весну. Шерпа представляет собой синтетический материал с пушистой текстурой, который напоминает овечью шерсть. Раньше его прятали внутрь как подкладку, теперь все чаще этот материал можно увидеть снаружи: такие куртки выглядят по-домашнему уютно и комфортно.

Чаще всего плюшевые модели выглядят как объемные спортивные бомберы: средней длины, свободные, с резинками на рукавах, крупными молниями и удобными карманами. Но встречаются и другие варианты, например в виде куртки-рубашки.

Этой весной выбирайте куртку с анималистичным принтом и комбинируйте ее с джинсами скинни и высокими сапогами-трубами. Если хочется более контрастный образ, попробуйте сочетать эту вещь с кожаными брюками и грубыми ботинками. Для классического лука выбирайте прямые брюки со стрелками и лоферы.

Фото: Ea7 / stockmann.ru

Ветровки

Весной 2026 года в тренде лаконичные модели из плотного нейлона или хлопка, с отложным воротником или воротником-стойкой. Такие куртки можно носить не только с джинсами, но и с платьями, длинными юбками и вещами из тонкого трикотажа.

Актуальны ветровки в спокойных оттенках — молочном, хаки, глубоком синем, бордовом, графите, шоколадном

Фото: Moritz Scholz / Getty Images

Харрингтоны

Харрингтон — это короткая куртка с отложным воротником, молнией спереди и резинкой по низу. Когда-то ее носили английские футбольные фанаты, а сейчас она снова в моде: бренды Jacquemus, Giorgio Armani и Aaron Esh показали ее в своих коллекциях.

Носить подобные куртки лучше нараспашку или выбирать чуть удлиненные модели. Главное правило, которое стоит учитывать при сочетании с другими вещами, — не делайте акцент на брутальности. Вместо этого лучше отдавайте предпочтение платьям в цветочек, плиссированным юбкам или брюкам в клетку, как на показе Patou.

Фото: patou.com

Тренчи

Весной 2026 тренчи все еще в моде, однако теперь на первый план выходят укороченные модели. Пояс остается и подчеркивает талию.

Особенно актуальны в этом сезоне варианты из кожи, замши или денима в разных оттенках. Носить их можно с брюками-кюлотами, объемными джинсами и белыми кедами.

Хотите выглядеть дороже — выбирайте нейтральные цвета: молочный, бежевый или теплый серый

Актуальные модели тренчей:

с акцентными плечами. Чтобы не перегружать образ, носите его с простой футболкой и прямыми брюками;

с мягкими спущенными плечами. Расслабленный силуэт выглядит так, будто вы накинули первую попавшуюся вещь, но при этом все равно выглядите безупречно. Сочетать такой тренч можно с широкими брюками из легких тканей и кроссовками;

в стиле милитари имеет строгий крой, крупные пуговицы, накладные карманы и «погоны». Сочетайте такой тренч с простыми свитерами грубой вязки, джинсами прямого кроя и грубыми ботинками. Особенно актуально будут смотреться темно-синие тренчи с золотой фурнитурой;

длинный кожаный. Здесь лучше отдавать предпочтение моделям из намеренно состаренной или матовой кожи — они смотрятся менее вычурно. Носите с платьями-комбинациями и грубыми ботинками для контраста фактур;

с заниженной талией лучше всего работает в паре с облегающим трикотажем и платьями в пол;

с высоким воротником-стойкой — модель, которая не требует сложных сочетаний и легко комбинируется с водолазками и брюками. Актуальные цвета для такого тренча: графит, хаки, пыльная роза;

атласный — идеальный вариант для вечерних выходов, под низ можно надеть шелковое платье в тон. Однако носить его можно и с базовыми вещами, например грубыми ботинками и футболкой.

Куртки О-силуэта

Это объемные куртки, которые создают вокруг тела как будто бы мягкий кокон. Они не облегают фигуру, а просто держат форму — находится в них удобно и комфортно.

Носить такие куртки лучше с узкими поясными изделями: юбкой-карандаш или прямыми джинсами. Контраст между округлым верхом и стройным низом визуально вытягивает ноги.

Фото: Peter White / Getty Images

Жилеты

Жилет — простой способ собрать многослойный образ без лишних усилий. В этом сезоне выбирайте удлиненные модели до середины бедра, стеганые или кожаные — главное, с минимальной фурнитурой.

Сочетать жилеты можно:

с худи и прямыми брюками для повседневных выходов;

с рубашкой и джинсами для расслабленного офисного стиля.

Если живете в дождливом регионе, выбирайте жилетки с водоотталкивающей пропиткой и высоким воротом

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Кожанки

В 2026 году особенно актуальны объемные кожаные куртки в стиле 80-х и 90-х, но без лишнего декора. С оверсайз-моделями лучше всего смотрятся прямые брюки, зауженные джинсы или мини-юбки.

Актуальные варианты кожанок:

мягкая кожаная куртка свободного кроя. Сложных комбинаций эта модель не требует, поэтому ее можно носить с простыми джинсами или легким платьем;

лаконичная куртка с воротником-стойкой легко заменяет пальто. Подходит и к брюкам, и к юбкам, не перетягивая на себя внимание;

ретрокуртка из потертой состаренной кожи. Удлиненная, объемная, с карманами и клепками — такие модели вновь становятся популярными в 2026 году. Такая вещь будет хорошо смотреться с однотонными футболками, прямыми джинсами и минималистичными платьями.

Весной 2026 года в тренде куртки темно-коричневого цвета, а также в оттенках слоновая кость, верблюжий и охра

Фото: Jonas Gustavsson / Sipa USA / Legion-media.com

Актуальные цвета курток на весну

В новом сезоне популярны природные оттенки — коричневый, бежевый, оливковый, графитовый, темно-синий, карамельный. Остаются в тренде и яркие цвета: красный, синий, травянисто-зеленый, желтый.

Кроме того, эксперты Института цвета Pantone составили свой список рекомендуемых в этом году оттенков.

«Акация» — желтый с зеленоватым отливом. Хорошо сочетается с серым, темно-синим или белым. «Марина» — глубокий синий, комбинируется с персиковым и желтым. «Мускусная дыня» — теплый оттенок между персиком и апельсином, с медовыми нотками. Идеально работает в паре с зеленым и лиловым. «Выцветший лиловый» — благородный и спокойный оттенок, который отлично смотрится с другими нюдовыми тонами.

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Как правильно выбирать куртку

По типу фигуры:

песочные часы — выбирайте приталенные модели или добавляйте пояс, чтобы подчеркнуть талию;

прямоугольник — подойдут укороченные куртки с объемом в плечах. Они создают иллюзию более выраженного силуэта;

груша — ищите удлиненные варианты до середины бедра из плотной ткани;

перевернутый треугольник — отдавайте предпочтение курткам с мягкой линией плеч без лишних акцентов сверху.

По цели:

для прогулок по городу — выбирайте ветровку или парку с мембраной. Ищите модель с капюшоном и утяжками, чтобы в любой момент можно было защититься от ветра и дождя;

для офиса — отдавайте предпочтение тренчу или укороченному пальто. Главное, чтобы вещь хорошо сочеталась с брюками и юбками;

для путешествий подойдет легкий бомбер или стеганая куртка. Они без проблем складываются и помещаются даже в ручную кладь.

Фото: Westend61 / Getty Images

По фурнитуре

Иногда вещь сидит хорошо, но выглядит при этом дешево. Секрет кроется в фурнитуре.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это пуговицы. Тонкий блестящий пластик упрощает даже самую дорогую ткань. Выбирайте матовые, роговые или металлические пуговицы со спокойным блеском. Если же вы нашли идеальную для себя вещь, но пуговицы оставляют желать лучшего — просто замените их. Это самый простой и дешевый способ сделать вещь дороже.

Второе — молнии и заклепки. В хороших куртках молния либо закрыта планкой, либо подобрана в тон ткани. Избегайте массивных золотистых молний, если это не часть байкерского образа.

Третье — карманы и швы. Обратите внимание на строчки — из них не должны торчать нитки. Крупные накладные карманы на бедрах добавляют лишний объем, особенно если у вас фигура «груша». Лучше выбирать прорезные карманы.

Посмотрите и на подкладку: она не должна электризоваться или расходится по швам. Признак качественной подкладки — это контрастный цвет или интересный принт, который смотрится по-настоящему дорого.

Помните: чем меньше декора на верхней одежде, тем дольше она будут оставаться актуальной и модной.