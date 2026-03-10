Chanel осень-2026: как Матье Блази заново строит легендарный дом

Любой разговор о Chanel в этом сезоне начинается не с подиума, а с настоящего модного ажиотажа в парижских бутиках бренда. По словам инсайдеров индустрии, вокруг новых вещей выстраиваются очереди: редакторы, топ-менеджеры и модели часами ждут возможности купить вещи из коллекции. Многие берут сразу несколько пар обуви — и хотя бы одну сумку, созданную новым креативным директором. Впрочем, существует негласное ограничение на сумки из новой линии — по одной на человека. А вот культовые «основные» модели бренда по-прежнему можно покупать без лимита. За двадцать лет парижских показов редко случалось, чтобы дебют дизайнера вызывал такой ажиотаж среди модной индустрии.

На фоне этой модной лихорадки Блази представил свою новую коллекцию ready-to-wear — вторую основную сезонную для дома. Формально это уже его четвертый показ: после дебюта в октябре, декабрьского Métiers d’Art в Нью-Йорке и громкой кутюрной коллекции в январе. Для нового шоу пространство Большого дворца превратили в нечто похожее на строительную площадку — с кранами, подсвеченными яркими цветами.

«Мне была интересна идея построения мечты, работы в процессе», — объяснил дизайнер.

И действительно, Блази очень быстро начал менять направление бренда. С одной стороны, он активно обращается к наследию основательницы дома Коко Шанель, вспоминая, как она переосмысливала одежду рабочего класса и превращала её в символ роскоши. С другой — дизайнер явно стремится избавиться от всего, что может показаться устаревшим. В результате в коллекции легко уживаются цитаты из моды 1920-х — например, платья и костюмы с заниженной линией талии и поясами — и совершенно современные вещи вроде объёмных курток-блузонов, которые выглядят неожиданно актуально для подиума Chanel.

За кулисами Матье вспоминал высказывание самой Коко Шанель, сделанное в 1950-е годы в интервью газете Le Figaro: «Нам нужны платья, которые ползают, и платья, которые летают. Ведь бабочка не ходит на рынок, а гусеница не идет на бал». Эта идея и стала драматургией показа. Он начался с максимально простых чёрных костюмов — юбка и жакет из ребристой смеси мериносовой шерсти и шёлка с золотыми пуговицами. А завершился серией сияющих образов из переливающихся материалов — от принтованной «кольчуги» до твида-trompe-l’oeil. Практичность и фантазия здесь существовали бок о бок.

Особое внимание дизайнер уделил тем самым моделям с заниженной талией, которые визуально удлиняют торс и создают лёгкий, почти «флапперский» силуэт — свободный и непринуждённый. В какой-то степени это был ответ на укороченные жакеты Bar, которые недавно переосмыслил Джонатан Андерсон для Dior. Однако главная сила коллекции проявилась не столько в силуэтах, сколько в невероятной работе ателье Chanel с тканями. Топы и юбки были расшиты перламутровыми пайетками, вплетёнными прямо в трикотаж. Классические костюмы украшали строчки, напоминающие «живопись действия». А тонкое платье-комбинация из люрекс-бархата сияло сложной вышивкой — словно момент превращения гусеницы в бабочку.

Парадоксально, но грандиозное пространство Гран-Пале иногда даже мешало рассмотреть все детали этих вещей. Их настоящая магия раскрывается вблизи — когда можно заглянуть под подол, увидеть идеально подобранную подкладку жакета или почувствовать почти невесомость шёлкового платья.

Матье Блази, похоже, относится к своей новой роли очень серьёзно, но при этом носит эту ответственность удивительно легко. Его вечерние платья казались почти невесомыми, будто растворяясь в воздухе. Финальное слово дизайнер оставил самой Коко Шанель. Ведь именно она подарила миру маленькое чёрное платье — и в этой коллекции оно появилось вновь: из мягкого струящегося джерси, максимально простое спереди, но с глубоким открытым вырезом на спине, украшенным камелией между лопатками.