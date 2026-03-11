Голливудская актриса Меган Фокс продемонстрировала фигуру в бюстгальтере. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Меган Фокс предстала перед камерой в черном бюстгальтере, который сочетала с облегающей мини-юбкой в тон, чулками, сапогами и очками. Актриса также надела кольца и цепь. Артистка позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой.

На прошлой неделе Меган Фокс опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном облегающем топе, стрингах и чулках в тон. Актриса позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками, румянами и помадой.

«Я жива, только что выложила новые фото», — подписала снимок знаменитость.

25 января папарацци подловили Меган Фокс с дочерью в Калабасасе. Актрису сфотографировали с Сагой Блейд на руках у продуктового магазина. Артистка была одета в красное пальто, светлые брюки с принтом, коричневые ботинки и солнцезащитные очки. Дочь знаменитости была запечатлена в бордовом комбинезоне и повязке с бантом на голове.