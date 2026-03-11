Актрису Зендаю засняли с обручальным кольцом после слухов о свадьбе

Голливудская актриса Зендая продемонстрировала золотое обручальное кольцо на публике. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Зендая показала новое украшение на показе новой коллекции бренда Louis Vuitton, который состоялся 10 марта в рамках Недели моды в Париже. Актриса позировала перед фотографами в белой рубашке, юбке с асимметричным подолом и черных туфлях на каблуках. Образ знаменитости дополнили кожаный пояс, браслеты, кольца и серьги. Актрисе сделали укладку и макияж с черными стрелками и розовой помадой.

2 марта бывший стилист Зендаи Лоу Роуч на красной дорожке церемонии вручения премии Actor Awards 2026 заявил, что актриса тайно вышла замуж за возлюбленного, артиста Тома Холланда.

«Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили», — сообщил Роуч.

Когда репортер стал расспрашивать стилиста, тот со смехом заявил, что его слова «чистая правда».

Позже мать Зендаи подтвердила слухи о свадьбе дочери. При этом ни актриса, ни ее муж Том Холланд не стали комментировать информацию.

Несколько недель назад Зендая намекнула, что уже могла выйти замуж за звезду «Человека-паука». Очевидцы заметили артистку на прогулке по Лос-Анджелесу с новым золотым кольцом на безымянном пальце.