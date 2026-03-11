Экс-ведущая «Ревизорро» снялась в жакете без бюстгальтера и с новой стрижкой

Бывшая ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая сменила имидж. Она показала результат преображения в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

47-летняя Елена Летучая сделала короткую стрижку. Телеведущая позировала перед зеркалом с макияжем с красной помадой и черными стрелками. Артистка предстала в белом жакете без топа и бюстгальтера и брюках в тон. Образ знаменитости дополнили черный кожаный ремень, браслеты и кольца.

В феврале Елена Летучая опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в розовом слитном купальнике, который сочетала с белыми широкими брюками, сланцами в тон и косынкой. Телеведущая добавила к образу большую плетенную сумку, браслеты, кольца и солнцезащитные очки. Знаменитость позировала с распущенными волосами и без косметики. Снимок был сделан во время отдыха артистки в Бразилии.

Позже Елена Летучая выложила фото в купальнике с анималистичным принтом и шляпе. Образ дополнили солнцезащитные очки и ожерелье из бусин. Ведущая ответила на вопрос подписчика, как ей удается оставаться стройной.