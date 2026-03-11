Как аниме-субкультура формирует новые модные стандарты в России

Российская молодежь все больше интересуется аниме и заимствует оттуда элементы гардероба, например oversize-одежду. Об этом «Газете.Ru» рассказал ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты мод, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров.

«Молодежь заимствует из аниме конкретные элементы — oversize-силуэты, характерные для японской уличной моды, яркие цветовые сочетания, графичные принты с персонажами. Косплей, который раньше был праздничным костюмом для фестивалей, перешел в повседневность отдельными деталями — характерные прически, аксессуары, макияж», — заявил стилист.

Егоров обратил внимание на исследование Академии гражданской защиты МЧС, согласно которому около 40% опрошенных молодых россиян изменили свой стиль под влиянием японской эстетики.

«Молодежь меняет отношение к одежде как к инструменту самовыражения. Аниме дает возможность быть более смелым в выборе образов, экспериментировать», — отметил эксперт.

Стилист заявил, что влияние аниме прослеживается на всех уровнях индустрии.

«Российские ретейлеры выпускают коллаборации с аниме-франшизами, модные бренды создают капсульные коллекции с узнаваемыми персонажами, стритвеар-марки используют японскую эстетику. Публичные личности — блогеры, музыканты, актеры — обращаются к аниме-образам, что дополнительно популяризирует тренд», — подчеркнул Егоров.

Эксперт обратил внимание, что японская культура лидирует в интересах российской молодежи.

«По данным ВЦИОМ, 36% россиян в возрасте 14–35 лет из восточноазиатских культур больше всего привлекает именно японская. Для сравнения: китайской интересуются 23%, южнокорейской — 10%. Аниме называют одной из визитных карточек страны восходящего солнца наряду с самураями, сакурой и кимоно», — заявил ректор.

Он отметил, что при этом интеграцию азиатской моды не воспринимают как угрозу.