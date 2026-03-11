Стилист Лисовец назвал модные тренды весны 2026 года

Стилист Влад Лисовец назвал в интервью «Леди Mail» главные тренды и анти-тренды весны 2026 года.

По словам специалиста, весной этого года в тренде элегантность. Лисовец отметил, что в это время 80% гардероба женщины должны состоять из рубашек, приталенных пиджаков, блузок, брюк по фигуре и обуви на каблуке. Такие вещи придают образу женственность. Рекомендуется также обратить внимание на одежду из летящей ткани, кружева и материалы, ассоциирующиеся с нежностью.

«Бывший когда-то столь актуальным оверсайз и такие удобные вещи в спортивном стиле мы убираем подальше. И, стоит отметить, что тренд на элегантность будем с нами долго, не один сезон, так что «пересидеть» несколько месяцев в худи и свитшотах не получится: сегодня мода требует от женщин вспомнить, что отличает их от сильного пола», — подчеркнул стилист.

При этом он посоветовал не акцентировать внимание на цвете одежды, поскольку сейчас фокус должен быть на силуэте. Лисовец отметил, что сегодня мировые подиумы задают тренд на вещи «в облипку».

Помимо этого, стилист рассказал о трендовой форме носа обуви.

«Выбираем любой нос, кроме круглого. И то, если вы в широких брюках, свободном пиджаке и в черной бейсболке, то тут имеют место быть туфли мужского кроя с закругленным носом. Но на пике моды сегодня все-таки квадратные и острые носы», — добавил Лисовец.​

До этого стилист Александр Рогов призвал носить прошлогодний тренд. По его словам, шелковые платки и их имитации укрепили свои позиции и стали важным элементом многих коллекций будущего осенне-зимнего сезона.