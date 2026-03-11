Ирина Шейк вышла на подиум с «заплаканными глазами»

Супермодель Ирина Шейк с «заплаканными глазами» появилась на публике. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ирина Шейк приняла участие в показе новой коллекции бренда Junya Watanabe в рамках Недели моды в Париже. Супермодель открыла шоу, появившись в черном платье-миди с объемной юбкой, легинсах и туфлях с шипами. Манекенщица также примерила платье с накидкой из мягких игрушек. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с эффектом «заплаканных глаз».

1 марта Ирина Шейк посетила церемонию вручения премии Actor Awards 2026, которая прошла в Лос-Анджелесе. Супермодель пришла на закрытое светское мероприятие в черном макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Образ манекенщицы дополнили кожаные длинные перчатки и туфли на каблуках. Звезда подиумов позировала перед фотографами с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и красной помадой.

Позже Ирина Шейк вышла на подиум в рамках показа Isabel Marant. Она позировала в «голой» юбке и пестром топе. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и широкие массивные браслеты. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.